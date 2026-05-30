Che ripercussioni può avere l'addio di Arne Slot al Liverpool sull'operazione Curtis Jones-Inter? La domanda è d'obbligo dopo la notizia di oggi del clamoroso esonero del tecnico neerlandese dalla guida tecnica del Reds, e in tal senso arrivano dal canale Youtube di Fabrizio Romano degli aggiornamenti importanti. Appurato che i rapporti a livello professionale tra Jones e Slot non fossero propriamente idilliaci, viene confermato che l'Inter ha già avuto due contatti diretti col Liverpool, nello specifico tra i direttori sportivi Piero Ausilio e Richard Hughes, per parlare del giocatore.

L'idea di Jones: diventare un McTominay-bis

L'Inter ragiona su una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ritenuta troppo bassa dal management di Anfield che vorrebbero qualcosa in più anche nonostante il contratto a scadenza, al punto da avere rifiutato una proposta ben più onerosa da parte del Tottenham. Probabilmente serviranno ben più di 30 milioni, anche se i nerazzurri sono sempre lì pronti contando sull'apertura di lungo corso da parte del giocatore che sarebbe molto tentato dal fare un'esperienza in Serie A, dove è convinto di poter recitare un ruolo da protagonista come accaduto a Scott McTominay.