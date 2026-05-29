Domenica 7 giugno, in occasione della terza giornata conclusiva della terza edizione del Festival della Serie A comincerà in Sala Scudetto, al Ridotto del Regio, alle 10.00 con la proiezione in anteprima del Docufilm realizzato da DAZN “Uno, Nessuno, Manenti” alla presenza di Michele Dalai (Senior Vice Presidente Content DAZN, autore del Docufilm), Franco Vanni (La Repubblica, co-autore del Docufilm) e Maurizio Vassallo (CEO Except) moderati da Lorenzo Dallari (Direttore Editoriale Lega Calcio Serie A). Nella stessa sala, alle 11.30 saliranno invece sul palco “I Signori del Calciomercato”, Piero Ausilio (Direttore Sportivo Inter), Andrea Berta (Direttore Sportivo Arsenal), Ariedo Braida (ex Direttore Sportivo Milan), Nicolas Burdisso (Direttore Sportivo Monza) e la guest star Adriano Galliani. Moderano Monica Bertini (Sportmediaset) e Claudio Rinaldi (Direttore Gazzetta di Parma).

Un’ora prima, alle 10.30 cominciano i lavori anche in Sala Coppa Italia, sotto i Portici del Grano, con “Radio TV Serie A: il nuovo modo di raccontare il Calcio”: Mino Taveri modera l’incontro tra Fabio Galante, Chiara Giuffrida, Manuel Pascali, Giampaolo Pazzini e Dan Peterson, tutti nella squadra di Radio TV Serie A. Contemporaneamente al Parco Ducale inizia il torneo “Calcio di Strada” che finirà intorno a mezzogiorno, giusto in tempo per assistere all’ultimo panel “Arrivederci Festival” con Luigi De Siervo (AD Lega Calcio Serie A), Michele Guerra (Sindaco di Parma), un Rappresentate Regione Emilia-Romagna) e Lorenzo Dallari (Direttore Editoriale Lega Calcio Serie A).