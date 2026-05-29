Tocca quindi all'Inter a testare il livello e la qualità delle strutture del resort Öschberghof, l'hotel 5 stelle lusso di Donaueschingen che sarà la base del ritiro di preparazione alla prossima stagione che la squadra di Cristian Chivu ha fissato per la seconda metà di luglio, dal 16 al 25, prima dell'amichevole contro il Karlsruher. Operativo dal 2006, è stato usato nel corso degli anni da diversi club e Nazionali: in particolare, la Spagna lo ha usato come quartier generale nel 2024, anno in cui vinse gli Europei. Da quel momento, l'interesse delle squadre di calcio internazionali è ulteriormente aumentato. Il resort, d'altra parte, offre condizioni di allenamento ideali per queste squadre, tra cui tre campi da calcio adiacenti costruiti secondo le specifiche UEFA, un'area benessere di 5.500 mq, una palestra moderna, un campo da golf a 45 buche suddiviso in tre sezioni, un servizio di ristorazione di prima classe e un'assistenza eccellente. A tutto ciò si aggiunge la posizione assolutamente tranquilla del resort, immerso in una natura incontaminata e con ampi spazi. Il luogo ideale, insomma, per poter cominciare con serenità un lavoro che si preannuncia importante, e che si vuole degno della stagione che sarà.

Tanti ospiti d'onore



Hanno svolto i loro ritiri in questa cornice meravigliosa club tedeschi e internazionali come Bayern Monaco, Bayer 04 Leverkusen, Barcellona, Liverpool, Brentford, Stoccarda, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, SpVgg Greuther Fürth, Werder Brema, Wolfsburg, Colonia, Borussia Dortmund e, last but not least, l'Al-Hilal che nel 2025 cominciò il lavoro prestagionale col suo nuovo allenatore Simone Inzaghi proprio nella struttura immersa nelle colline della regione del Baar.