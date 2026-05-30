Mentre 48 squadre preparano i Mondiali, l'Italia deve accontentarsi dei test con Lussemburgo e Grecia sotto la guida ad interim di Silvio Baldini. Baldini che potrà comunque contare su Gigio Donnarumma, che ha deciso di rispondere alla convocazione e di fare da leader di un gruppo decisamente sperimentale: "Ci tenevo ad esserci, mi sono sentito in dovere di fare una chiamata e di dare la mia disponibilità: il commissario tecnico ha scelto e sono qui. Perché soltanto io e non gli altri miei compagni del gruppo che ha perso il Mondiale agli spareggi? Sarebbero venuti anche loro, lo avrebbero fatto con grande piacere, ma - così Gigio Donnarumma - tutti sapevano della decisione del mister di voler portare i suoi ragazzi…".

Il Mondiale? Gigio lo guarderà... in differita

Donnarumma si dice ben felice di vedere i suoi compagni di questa Nazionale allenarsi: "Quando li vedo mi emoziono, mi piace vedere come si divertono, la leggerezza che hanno, la loro abilità tecnica: da loro dovremo ricevere una bella dose di energia e forza per ricominciare a sognare. Il mio compito - così Donnarumma - è dare l’esempio, trasmettere l’amore per questa maglia: io sono pronto, se ci qualificheremo, ad andare alle prossime Olimpiadi a Los Angeles". Gigio prova a guardare oltre, il peso di Zenica lo tormenta. "Mi è caduto il mondo addosso e ora quella ferita me la porterò dietro per sempre. Il Mondiale? Lo guarderò dal 20 luglio…". Ovvero, il giorno dopo la finale.