Torna a prendere quota, tra i corridoi di Viale della Liberazione, l'ipotesi Oumar Solet. Il difensore francese, al centro dell'interesse dei campioni d'Italia già da un pezzo, sembra essere tornato nel mirino, come spiegava nell'edizione odierna il Messaggero Veneto che poi aggiunge anche qualche info in più sulla trattativa.

Prima del brindisi che suggellerà il matrimonio, "serve il via libera sul fronte giudiziario per l’accusa di violenza sessuale che vede implicato il giocatore". L'udienzza preliminare del tribunale di Udine. dovrebbe essere il prossimo 10 giugno "visto che lo scorso 8 aprile il giudice, Rossella Miele, non ha potuto decidere sull’archiviazione dell’indagine chiesta dal pubblico ministero, oppure se ordinare nuovi accertamenti (indicando su cosa investigare e fissando un termine entro cui farlo) come proposto da Giuseppe Brollo, il difensore della parte offesa, una donna di 32 anni, assente per indisposizione in quella udienza".

Sezione: Focus / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 11:00
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi