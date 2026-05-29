Il mancato accesso in Champions League mette la Juventus in una situazione non facile in tema di mercato. Serve far quadrare i conti, come riporta oggi il Corriere dello Sport. E potrebbero partire anche delle pedine molto importanti. Come Gleison Bremer, che nel 2022 fu strappato dai bianconeri all'Inter quando l'operazione tra il Torino e i nerazzurri sembrava quasi cosa fatta e che oggi rischia di salutare i bianconeri.

Bremer vuole lasciare la Juventus?

"C’è una squadra intera in bilico e molti dei suoi componenti potrebbero essere sacrificati in nome dei conti, così da poter ottenere le risorse per poter operare sul mercato e mantenere l’equilibrio finanziario tra le varie operazioni di mercato - si legge oggi sul Corriere dello Sport - In sostanza, per ogni cessione, il nuovo acquisto dovrà avere un costo inferiore. Il principale indiziato a salutare la compagnia è Gleison Bremer: il brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni (valida fino al 10 agosto) e non ha fatto mistero di voler guardare a una nuova sfida che gli permetta di vincere in fretta qualche titolo. Il Bayern e la Premier League, così come l’Inter, sono alla finestra".

Di giocatori della Juventus in partenza ce ne sono diversi altri, anche se nessuno di questi viene dato tra le mire dei nerazzurri come invece sarebbe per Bremer. Da Conceiçao a Kelly, da Gatti a Miretti, da Di Gregorio a Koopmeiners, i bianconeri devono provare a fare cassa prima di operare in entrata.