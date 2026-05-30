Rafael Pol, vice di Luis Enrique al PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla finale di Champions che si giocherà tra circa un'ora e facendo un riferimento alla finale dell'anno scorso: "Le sensazioni di ieri sono state molto positive, come quelle di un anno fa a Monaco. Abbiamo sentito un'energia molto positiva, tante emozioni collegate a una partita come questa".