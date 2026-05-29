Puntuale come sempre, arriva dall'Inter il messaggio di congratulazioni per il Monza, che dopo la doppia finale playoff contro il Catanzaro ha potuto festeggiare il ritorno in Serie A dopo una stagione. Monza dove tra l'altro figura nell'area tecnica una vecchia conoscenza del mondo nerazzurro come l'ex difensore Nicolas Burdisso, oggi direttore sportivo dei brianzoli.

Sezione: Focus / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 22:19
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.