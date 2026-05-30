Dal proprio canale Youtube, Fabrizio Romano offre un aggiornamento sul nome di Ibrahima Konaté, destinato a lasciare il Liverpool a parametro zero dopo che l'accordo per il rinnovo sembrava a un passo solo qualche settimana fa e offerto anche all'Inter negli ultimi giorni. La situazione intorno al difensore è abbastanza chiara: oggi a livello di cifre è inavvicinabile per le squadre italiane. Se Konaté decide di abbassare le proprie richieste allora può tornare un tema per la Serie A, ma ad oggi le soluzioni praticabili sono esclusivamente all'estero. Stessa conclusione, tra l'altro, che vi avevamo raccontato noi di FcInterNews.it qualche giorno fa.