Ultimo arrivato in casa Cagliari, Alieu Fadera, classe 2001, racconta ai canali ufficiali del club sardo le sue prime sensazioni dopo l'approdo alla corte di Fabio Pisacane: "Quando ho parlato con il mister ho avuto sensazioni molto positive - ha spiegato l'ex giocatore del Como -. Mi ha spiegato chiaramente cosa si aspettava da me e questo mi ha convinto. Considerando anche la storia del club, non è stata una scelta difficile. Sono felice di averla fatta perché sento che è quella giusta. Arrivare ed essere subito a disposizione a Parma significa che la squadra e l’allenatore hanno fiducia in te. Sono davvero entusiasta e sono stato felicissimo per la vittoria". 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 16:29
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.