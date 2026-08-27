Ultimo arrivato in casa Cagliari, Alieu Fadera, classe 2001, racconta ai canali ufficiali del club sardo le sue prime sensazioni dopo l'approdo alla corte di Fabio Pisacane: "Quando ho parlato con il mister ho avuto sensazioni molto positive - ha spiegato l'ex giocatore del Como -. Mi ha spiegato chiaramente cosa si aspettava da me e questo mi ha convinto. Considerando anche la storia del club, non è stata una scelta difficile. Sono felice di averla fatta perché sento che è quella giusta. Arrivare ed essere subito a disposizione a Parma significa che la squadra e l’allenatore hanno fiducia in te. Sono davvero entusiasta e sono stato felicissimo per la vittoria".