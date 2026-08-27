Daniel Maldini, arrivato al Cagliari in questa sessione di calciomercato dopo l’esperienza in prestito alla Lazio, guarda già alla prossima sfida di campionato contro l’Inter, in programma domenica sera. Intervenuto ai microfoni de Il Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina, il fantasista rossoblù ha ammesso la difficoltà dell’impegno senza però considerarlo già segnato.
"Contro l’Inter sarà quasi impossibile"
"Sfida impossibile con i nerazzurri? Quasi impossibile, ma venire a giocare qui in casa nostra credo sia difficile per tutte le squadre", ha spiegato Maldini. Il Cagliari proverà quindi a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la formazione di Cristian Chivu. "Credo che daremo filo da torcere anche all’Inter e cercheremo di portare a casa qualche punto".
"Quasi un derby? Se vogliamo, sì"
Per Maldini la partita avrà inevitabilmente anche un sapore particolare, considerato il forte legame della sua famiglia con il Milan. Alla domanda se possa essere considerato quasi un derby personale, il giocatore ha risposto: "Se vogliamo metterla così, quasi derby, sì". Sul piano individuale, invece, gli obiettivi sono molto chiari: "Devo sentirmi bene con me stesso in campo, fare tanti gol e tanti assist. Questo è quello che deve succedere".
Autore: Ludovica Ferrante
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