Continua la preparazione del Cagliari in vista del match di domenica sera contro l'Inter, il primo in casa del campionato di Serie A 2026-27 (kick-off ore 20.45). Quest'oggi, al 'CRAI Sport Center di Assemini', la squadra di Fabio Pisacane ha iniziato la seduta di allenamento con dei lavori di attivazione, per poi dedicarsi a giochi di posizione e a delle esercitazioni sul possesso palla. In chiusura, il tecnico rossoblu ha diretto una partita giocata su spazi ridotti. Domani, venerdì 28, andrà in scena un nuovo allenamento fissato al mattino.