Continua la preparazione del Cagliari in vista del match di domenica sera contro l'Inter, il primo in casa del campionato di Serie A 2026-27 (kick-off ore 20.45). Quest'oggi, al 'CRAI Sport Center di Assemini', la squadra di Fabio Pisacane ha iniziato la seduta di allenamento con dei lavori di attivazione, per poi dedicarsi a giochi di posizione e a delle esercitazioni sul possesso palla. In chiusura, il tecnico rossoblu ha diretto una partita giocata su spazi ridotti. Domani, venerdì 28, andrà in scena un nuovo allenamento fissato al mattino.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 18:51
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.