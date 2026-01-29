"Abbiamo giocato troppo poco in avanti e abbiamo avuto troppo poche occasioni chiare da gol. Anche l'Inter non ha avuto molte occasioni. Hanno avuto il calcio di punizione e poi hanno giocato come fa una squadra italiana in modo molto chiaro", ha detto Nico Schlotterbeck a DAZN.de nel post partita di Borussia Dortmund-Inter, match vinto per 2-0 dalla squadra di Chivu.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 21:40
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print