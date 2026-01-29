Franco Carboni è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. A darne l'annuncio è l'Inter, che attraverso una nota "comunica il ritorno dal prestito dalla società Empoli del difensore classe 2003 Franco Carboni. Contestualmente - si legge - ne comunica il trasferimento in prestito al Parma Calcio 1913, con diritto di opzione in favore del club gialloblù".

Dall'altra parte anche il Parma "annuncia di aver raggiunto l’accordo con Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione del calciatore Franco Ezequiel Carboni".

Sezione: Focus / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 17:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
