Buonissima partita dell'Inter al Westfalenstadion di Dortmund, trasferta dalla quale i nerazzurri tornano con tre punti che però non bastano per l'accesso diretto agli ottavi di Champions.

Il migliore nelle pagelle della Gazzetta dello Sport è Dimarco (7,5): "Capitano della notte di gloria, Re Mida del periodo più florido: ogni cosa che tocca diventa splendida. Il gol avrebbe meritato gli ottavi".

Fa da contraltare la prova non brillante di Bonny (5,5): "L'inizio è terribile. Si scrolla di dosso la soggezione con un colpo di tacco che lancia Bisseck, però spreca troppi palloni fino al cambio".

Bravo anche Diouf (7), entrato nel finale: "Hai capito il francesino? Entra con il Borussia sbilanciato e lo atterra con una strana piroetta in area di rigore che chiude la partita".

E il 7 va anche a tutti e tre i difensori, ovvero Akanji, Acerbi e Bisseck. Per Sommer, Sucic e Frattesi un buon 6,5; sufficienti Luis Henrique, Zielinski, Mkhitaryan, Thuram ed Esposito. Senza voto Lautaro e Bastoni.

Chivu 7: "Orgoglio e rimpianto si mescolano in una notte di emozioni forti. A Dortmund non vince mai nessuno: l’Inter lo ha fatto. Ora sotto con Bodø o Mou".