Sembra già sfumare la suggestione relativa al possibile approdo di Thomas Berenbruch all’Avellino. Come riportato da TuttoB.com, l’Inter U23, che sta disputando un buon campionato in Serie C, considera incedibile il calciatore e intende fargli proseguire il suo percorso di crescita nella terza serie.

L’Avellino avrebbe voluto il calciatore in prestito per 6 mesi per provare a centrare la salvezza in Serie B, ma i contatti tra i due club non sono andati a buon fine.

Sezione: Inter U23 / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 15:31
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print