Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, ha definito "un'altra importante vittoria contro la pirateria audiovisiva" l'operazione 'Switch Off', condotta dalla Polizia Postale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania.

"La pirateria è un fenomeno illegale che continua a danneggiare pesantemente le squadre della Serie A - ha aggiunto De Siervo -. Quest’attività di polizia è fondamentale, non solo per garantire la tutela dei diritti dei broadcaster, ma soprattutto per proteggere la sicurezza dei dati personali degli utenti che improvvidamente utilizzano servizi illegali. Grazie al grande impegno delle forze dell'ordine italiane, supportate da una collaborazione internazionale senza precedenti, stiamo finalmente mettendo in seria difficoltà le organizzazioni criminali che lucrano sulla passione di milioni di persone. La Lega Calcio Serie A è orgogliosa di combattere da anni contro chi promuove la pirateria, sia perché è una sfida fondamentale per uno stato di diritto come quello italiano, sia per restituire al nostro calcio il suo vero valore economico, rendendolo più competitivo e sostenibile".