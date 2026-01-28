Goran Pandev, uno degli eroi del Triplete, parla alla Gazzetta dello Sport anche di Inter.

Il Napoli è quella che rischia di più?

"Il calcio italiano può portarne quattro su quattro, forse qualcuna persino agli ottavi. E qualcuna direttamente, evitando i playoff".

L’Inter senza Barella e Calhanoglu qualcosa ci rimette.

"Ma i cambi si chiamano Zielinski e Sucic. Aggiungo che nessuno possiede quattro attaccanti del livello di Lautaro e Thuram, di Pio Esposito e Bonny. È chiaro che Barella e Calhanoglu siano assenze importanti ma bisogna fare i complimenti a Chivu, è entrato con personalità, ha saputo trasmettere i suoi principi. È stato sfortunato, tra Liverpool e Atletico avrebbe potuto prendere due punti".