La pennellata su calcio di punizione di Federico Dimarco che ha spalancato le porte della vittoria all'Inter sul campo del Dortmund è tra i quattro candidati al 'Goal of the day' dell'ultima giornata della League Phase della Champions League. La prodezza di Dimash se la gioca con il colpo di testa vincente di Trubin in Benfica-Real Madrid 4-2, col tiro al sette di Joao Pedro in Napoli-Chelsea 2-3 e con la soluzione mancina vincente di Dragomir in Pafos-Slavia Praga 4-1.