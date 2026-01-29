Il futuro di Aleksandar Stanković è tutto nelle mani dell'Inter. Una cosa risaputa dalla scorsa estate, quando i nerazzurri cedettero il centrocampista al Bruges garantendosi una recompra per il 2026 e per il 2027 (il figlio d'arte tornerebbe a Milano dietro il pagamento di 23,5 milioni di euro la prossima estate e di 25 mln di euro tra due estati). In entrambi i casi, spiega Matteo Moretto, l'Inter deve comunicare ai belgi dal 1° al 15 luglio la sua scelta, ma non ci sono pericoli di inserimenti di altri club.

Tornando alla stretta attualità, Fabrizio Romano svela che questo pomeriggio andrà in scena un incontro tra Ivan Perisic, i suoi agenti e il PSV per capire la fattibilità di una separazione dal club olandese che aprirebbe la strada a un ritorno in nerazzurro. Al momento, da Eindhoven non è arrivato il via libera per la cessione del croato, con il club nerazzurro rimane in attesa di una risposta. Stesso discorso per Moussa Diaby: in Viale della Liberazione stanno aspettando un segnale dal fondo PIF e dall'Al-Ittihad, a cui hanno comunicato che vorrebbero il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.