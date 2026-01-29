Fabio Capello ha usato parole pesanti per definire la prova di Federico Dimarco, mattatore nella sfida contro il Borussia Dortmund. Questo il suo giudizio negli studi di Sky Sport: "È stato molto importante, ha una capacità balistica di alto livello. La punizione è un capolavoro, aiutata dai tre giocatori che impediscono a Gregor Kobel di vedere il pallone. L'Inter ha fatto una buona partita".