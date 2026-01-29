"Sarebbe bastato un solo punto in più e l'Inter si sarebbe quasi inaspettatamente qualificata per gli ottavi di Champions. Invece, ai nerazzurri non è bastato battere il Borussia Dortmund in casa sua, grazie alle prodezze nel finale di Dimarco e Diouf, e chiudere la prima fase a quota 15". Questa l'amara considerazione del Corriere dello Sport.

"Gli uomini di Chivu, decimi in classifica, dovranno passare attraverso i playoff e domani conosceranno chi sarà il loro avversario tra Bodø/Glimt e il Benfica di Mourinho: avversari ostici, ma alla portata di una squadra che, in Germania, non ha incantato, interpretando, però, nel modo giusto i diversi momenti della gara. I padroni di casa, di fatto, sono stati pericolosi soltanto in due occasioni, per il resto ha dominato la retroguardia nerazzurra. Certo con un po’ di cattiveria in più, nonché di precisione nello sviluppo delle ripartenza, il vantaggio sarebbe potuto arrivare anche prima. Importante, in ogni caso, finire con un successo, dopo le tre sconfitte in fila. Era una sfida decisiva e, dopo tanti flop, l'Inter è tornata a fare bottino pieno. È un altro segnale di crescita di una squadra che ha preso il volo in campionato e che non vuole fermarsi nemmeno in Europa".