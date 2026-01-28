Si è chiusa stasera con ben 18 partite tutte in contemporanea la league phase di Champions, che ha definito la classifica finale di questa prima parte della competizione. Come previsto, niente Top 8 per l'Inter, obiettivo comunque mancato anche da Atalanta e Juventus. Addirittura eliminato dalla competizione il Napoli. I nerazzurri sfideranno una tra Bodo Glimt e Benfica. Agli ottavi una tra City o Sporting. 

A seguire i risultati delle gare di stasera e la graduatoria conclusiva. Gli accoppiamenti verranno sorteggiati venerdì alle 12.

AJAX-OLYMPIACOS 1-2

ARSENAL-KAIRAT ALMATY 3-2

ATHLETIC CLUB-SPORTING LISBONA 2-3

ATLETICO MADRID-BODO GLIMT 1-2

BARCELLONA-COPENAGHEN 4-1

BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL 3-0

BENFICA-REAL MADRID 4-2

BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2

CLUB BRUGGE-MARSIGLIA 3-0

EINTRACHT FRANCOFORTE-TOTTENHAM 0-2

LIVERPOOL-QARABAG 6-0

MANCHESTER CITY-GALATASARAY 2-0

MONACO-JUVENTUS 0-0

PAFOS-SLAVIA PRAGA 4-1

PARIS SAINT-GERMAIN-NEWCASTLE 1-1

PSV EINDHOVEN-BAYERN MONACO 1-2

NAPOLI-CHELSEA 2-3

UNION ST. GILLOISE-ATALANTA 1-0
 

CLASSIFICA

ARSENAL 24 PT.

BAYERN MONACO 21 PT.

LIVERPOOL 18 PT.

TOTTENHAM 17 PT.

BARCELLONA 16 PT.

CHELSEA 16 PT.

SPORTING LISBONA 16 PT.

MANCHESTER CITY 16 PT.

REAL MADRID 15 PT.

INTER 15 PT.

PARIS SAINT-GERMAIN 14 PT.

NEWCASTLE 14 PT.

JUVENTUS 13 PT.

ATLETICO MADRID 13 PT.

ATALANTA 13 PT.

BAYER LEVERKUSEN 12 PT.

BORUSSIA DORTMUND 11 PT.

OLYMPIACOS 11 PT.

CLUB BRUGGE 10 PT.

GALATASARAY 10 PT.

MONACO 10 PT.

QARABAG 10 PT.

BODO GLIMT 9 PT.

BENFICA 9 PT.

MARSIGLIA 9 PT.

PAFOS 9 PT.

UNION ST. GILLOISE 9 PT.

PSV EINDHOVEN 8 PT.

ATHLETIC CLUB 8 PT.

NAPOLI 8 PT.

COPENAGHEN 8 PT.

AJAX 6 PT.

EINTRACHT FRANCOFORTE 4 PT.

SLAVIA PRAGA 3 PT.

VILLARREAL 1 PT.

KAIRAT ALMATY 1 PT.

Mer 28 gennaio 2026 alle 23:21
Fabio Costantino
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
