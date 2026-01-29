Martin Baturina si è aggiudicato il premio 'Rising Star Of The Month' di gennaio per la Serie A. Il giocatore croato riceverà il premio, riservato ai calciatori Under 23, nel pre-partita di Como-Atalanta, in programma domenica 1° febbraio 2026 alle ore 15.00 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como.

"Martin Baturina è l’ennesimo giovane talento che il calcio italiano ha saputo mettere in evidenza e valorizzare - ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Conclusioni perfette per qualità e precisione, la capacità di inventare assist e la costante presenza negli ultimi 20 metri rendono il croato un giocatore imprevedibile e soprattutto capace di emozionare il pubblico. Arrivato quest’estate in un gruppo già ricco di talento, Baturina ha saputo aspettare il suo momento, si è ambientato sotto la guida di Cesc Fabregas e ha ripagato il suo allenatore e il Como con 3 gol e 2 assist nelle 4 partite disputate a gennaio, garantendo punti importantissimi a un Club in piena lotta per un posto di prestigio nelle prossime Coppe europee".