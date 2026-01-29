Nuova avventura per Samuele Longo, attaccante cresciuto nel vivaio dell’Inter. Il giocatore classe 1992 giocherà tra le fila dello Xerez Deportivo, club di quarta serie spagnola.

Longo riparte dunque dalla Spagna dopo una carriera lunghissima che lo ha visto vestire, oltre alla casacca dell’Inter, quelle di Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo e Venezia, collezionando oltre 200 presenze complessive tra Serie A, Serie B e LaLiga.

Negli ultimi anni ha giocato con LR Vicenza in Italia, Dordrecht nei Paesi Bassi e PAS Lamia in Grecia, prima di tornare in Spagna nella stagione 2024/25 con il Ponferradina. Nell’ultima annata ha vestito la maglia dell’Antequera, realizzando quattro gol nella seconda parte del campionato nel Gruppo 2 di Primera Federación.

Con una nota ufficiale, il club ha accolto così il nuovo centravanti: “Siamo felici di dare il benvenuto a Samuele e gli auguriamo il meglio in questa nuova avventura in cui difenderà i colori xerecisti: il suo successo sarà anche il nostro”.