Arrivano ulteriori aggiornamenti dall'Arabia che riguardano direttamente l'Al Ittihad e indirettamente anche l'Inter. Il club di Gedda starebbe trattando Yassir Zabiri, attaccante marocchino quasi ventunenne del Famalicao. Pedina che, nel caso in cui, dovesse raggiungere la squadra militante in Saudi Pro League, libererebbe Moussa Diaby, attaccante sul quale avrebbe messo gli occhi l'Inter.
A parlarne è Sportitalia che dopo aver reso nota questa chicca che potrebbe far scattare l'effetto domino di mercato ricorda l'accordo tra Diaby e i nerazzurri. L'Inter però ha incassato il sì dell'ex Aston Villa, ma non ha ancora trovato l'accordo con i sauditi che per liberarlo vogliono prima chiudere un affare in entrata per il reparto offensivo.
Sezione: Focus / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 18:36
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
