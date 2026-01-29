Mercoledì 4 febbraio, alle ore 21, l'Inter scenderà in campo per la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia sfidando il Torino eccezionalmente all'U-Power Stadium di Monza, anziché a San Siro, occupato dai preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. Un appuntamento per il quale da oggi il club ha messo in vendita i biglietti su vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. La capienza dello stadio brianzolo è significativamente inferiore rispetto a quella del Meazza, per questo motivo l’Inter darà priorità ai tifosi più fidelizzati: la fase di vendita anticipata sarà riservata agli abbonati, che potranno usufruire di un accesso prioritario all’acquisto rispetto alla vendita libera.

Tuttavia, non sarà possibile garantire la prelazione a tutti gli abbonati, poiché la capienza dell’impianto di Monza non consente di soddisfare tutte le richieste. Per questa ragione, le fasi di vendita sono strutturate come di seguito.

Fase 1 | Abbonati Serie A 25/26 Secondo Anello Verde

La prima fase di vendita è riservata agli abbonati di Secondo Verde che vogliono acquistare un posto in CURVA INTER.

Dalle ore 12:00 di giovedì 29 gennaio, solo gli abbonati di Secondo Verde potranno infatti comprare un biglietto per se stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento.

La vendita dedicata si concluderà alle 9:30 di venerdì 30 gennaio.

Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti in un’unica transazione, purché tutti gli utilizzatori soddisfino la condizione sopra riportata (abbonati Secondo Anello Verde).

Si ricorda che il biglietto verrà emesso in formato PDF print@home e che sarà necessario presentarlo all’ingresso per l’accesso, unitamente ad un documento di identità.

Fase 2 | Abbonati Serie A 25/26 a tariffa FULL

Dalle ore 10:00 alle ore 15 di venerdì 30 gennaio la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 25/26 a tariffa FULL di qualsiasi settore, che potranno comprare un biglietto per se stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento.

Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti in un’unica transazione, purché tutti gli utilizzatori soddisfino la condizione sopra riportata (abbonati tariffa FULL).

Si ricorda che il biglietto verrà emesso in formato PDF print@home e che sarà necessario presentarlo all’ingresso per l’accesso, unitamente ad un documento di identità.

Fase 3 | Abbonati Serie A 25/26 a tariffa PLUS e BASE

Dalle ore 16:00 di venerdì 30 gennaio si aggiungeranno anche tutti gli abbonati alla Serie A 25/26 a tariffa PLUS e BASE di qualsiasi settore, che potranno comprare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l‘abbonamento.

Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti in un’unica transazione, purché tutti gli utilizzatori soddisfino la condizione sopra riportata (abbonati tariffa PLUS e BASE).

Si ricorda che il biglietto verrà emesso in formato PDF print@home e che sarà necessario presentarlo all’ingresso per l’accesso, unitamente ad un documento di identità.

VENDITA LIBERA

L’eventuale vendita libera dei tagliandi residui è prevista per lunedì 2 febbraio, ore 12:00.