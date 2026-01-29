Belle pagelle del Corriere dello Sport per i nerazzurri vittoriosi a Dortmund. Dimarco il migliore, molto bene la difesa, Diouf protagonista nel finale. Un solo bocciato: Bonny.

Chivu (all.) 7 L’obiettivo era interrompere la serie negativa e chiudere al meglio il girone di Champions. Meglio di così non poteva fare.

Sommer 6 Graziato da Guirassy sugli sviluppi del primo corner dell’incontro. Salva in uscita su Adeyemi.

Akanji 7 Nell’ultimo precedente era dall’altro lato della barricata. Pesca l’abito giusto dall’armadio per far bella figura contro il suo passato.

Acerbi 6,5 Chivu gli concede una chance europea affidandogli il compito di tenere a bada Guirassy. Missione compiuta alla vecchia maniera: senza sbavature.

Bisseck 7 Spostato a sinistra per una notte, non rinuncia a proiettarsi in avanti con una certa intraprendenza quando ne ha opportunità. Puntuale anche in diverse chiusure.

Luis Henrique 6,5 Cresce col passare dei minuti, ancora senza incidere sul risultato, ma strappando comunque la sufficienza piena.

Sucic 6 La terza di fila dal primo minuto, stavolta con maggiori compiti anche sulla pressione da portare in avanti.

Bastoni (44’ st) sv

Zielinski 6 Non sempre riesce a velocizzare l’azione come vorrebbe Chivu, ma è comunque una risorsa in mezzo al campo.

Frattesi (29’ st) 6 Buon piglio all’ingresso in campo. Sarà importante a stretto giro contando anche l’assenza di Barella.

Mkhitaryan 6,5 Torna al cospetto del muro giallo per il quale aveva combattuto anni fa quando indossava la maglia del Dortmund.

Diouf (44’ st) 6,5 Pesca il jolly nel finale e chiude i giochi.

Dimarco 7,5 Il suo mancino è sempre una buona idea per sviluppare l’azione. E anche per vincere una partita bloccata come quella col Borussia: la pennellata è deliziosa.

Thuram 6 Peccato si ricordi soltanto a intermittenza di avere nel bagaglio le doti giuste per mettere in crisi la difesa del Borussia.

Lautaro (44’ st) sv

Bonny 5 Seconda da titolare in Champions League dopo quella in casa dell’Atletico Madrid. Diversi errori tecnici e nelle scelte: stavolta non convince.

P. Esposito (12’ st) 6 Dà sempre il suo contributo.