La Cremonese è scesa in campo questa mattina, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, per proseguire la sua preparazione verso la sfida con l'Inter di domenica prossima. La squadra di Davide Nicola ha iniziato l'allenamento con l'attivazione fisica e il lavoro di forza in palestra, per poi proseguire con il lavoro tattico e una serie di partite a pressione in campo.