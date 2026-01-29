È stato Federico Dimarco il Most Valuable Player di Borussia Dortmund-Inter. "Oltre a dimostrare la sua intelligenza tattica e la sua freddezza sotto pressione, il terzino sinistro ha segnato il suo primo gol di questa Champions League con uno straordinario calcio di punizione che ha permesso all'Inter di sbloccare il risultato a Dortmund", la motivazione offerta dal panel di esperti UEFA che hanno deciso di premiare così l'esterno di Cristian Chivu.