Kristjan Asllani si trasferirà al Besiktas, ormai ci siamo. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Inter e il club turco hanno trovato un accordo verbale sulla base di un prestito con diritto di riscatto, non obbligo. Il club acquirente coprirà lo stipendio del centrocampista albanese fino a giugno.

Il calciatore, che lascerà l’Italia dopo sei mesi non esaltanti al Torino, dovrebbe partire alla volta della Turchia già nella giornata di oggi se tutto andrà come pianificato.