Spazio anche a Emre Can ai microfoni di DAZN.de nel post partita di Borussia Dortmund-Inter, gara vinta dalla squadra di Chivu per 2-0. Risultato che l'ex Juve commenta brevemente così: "È sempre amaro quando si incassa una sconfitta. Non è stata la nostra migliore partita" ha ammesso con sincero dispiacere. "Non abbiamo concesso molto agli avversari, ma alla fine l'Inter ha fatto l'impressione di essere più matura e ha anche meritato di vincere" ha poi aggiunto onorando gli avversari.