Nel suo consueto aggiornamento via social, Fabrizio Romano fa il punto anche su quanto sta accadendo in casa Inter e, dopo aver ribadito che per Ivan Perisic sono ore calde, posta l'eliminazione dalla Champions League del PSV Eindhoven, il discorso va sulla trattativa per Moussa Diaby dell'Al Ittihad. Secondo l'esperto di mercato l'esterno francese ha già avuto un contatto con Cristian Chivu ed è entusiasta di questa nuova opportunità professionale

L'Inter ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro e attende la risposta del club arabo e nelle prossime ore sono previsti ulteriori contatti tra i rispettivi direttori sportivi Piero Ausilio e Ramon Planes, che si conoscono bene. Il via libera dovrebbe arrivare dal fondo PIF, che controlla l'Al Ittihad deve approvare l'operazione.