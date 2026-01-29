Affare in chiusura tra Inter e Modena Calcio per il centrocampista francese Yanis Massolin. Il classe 2002 in forza al club di Serie Cadetta dalla scorsa estate ha attirato l'attenzione di vari club, nerazzurri compresi che adesso sono all'affondo finale.

Secondo Gianlucadimarzio.com i due club sono vicini all'accordo, ma non c'è ancora l'intesa totale. Sul ventitreenne si erano mossi anche Udinese, PSV Eindhoven e Villarreal, ma l'Inter resta la squadra in vantaggio. La quadra definitiva è ancora da trovare e in caso di stretta di mano, il giocatore rimarrebbe a Modena fino a fine stagione.