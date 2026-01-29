Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha analizzato così la lotta Scudetto in Serie A: "Chi è l'anti-Inter? In questo momento è il Milan, che ha un cammino più regolare rispetto alle altre. Il Napoli fuori dalla Champions qualcosa può recuperare, ma l'Inter è avviata a vincere, tranne se non lo butta via lei".

Conte-Napoli, a fine stagione sarà addio?

"Non siamo ai titoli di coda. Avere tutti questi infortuni a metà campionato non è una bella cosa per una squadra fatta per giocare a certi livelli. Alla fine non mi sembra che giochi male il Napoli o che sia così negativo il suo percorso. Credo sia una squadra che la qualificazione Champions doveva ottenerla".