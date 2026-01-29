La Roma pareggia 1-1 in Grecia contro il Panathinaikos e strappa il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League. Nell'ultima giornata della League Phase i giallorossi, in dieci uomini per gran parte della gara a causa dell'espulsione di Mancini, riescono comunque a strappare il punto prezioso che vale l'ottavo posto con la rete di Ziolkowski. Larga vittoria per il Bologna, che chiude invece decimo e si guadagna i playoff: i rossoblu passano con un comodo 3-0 sul campo del Maccabi Tel Aviv con i gol di Rowe, Orsolini e Pobega.

Tutti i risultati di Europa League:

Aston Villa - Salisburgo 3-2

Basilea - Viktoria Plzen 0-1

Betis - Feyenoord 2-1

Porto - Rangers 3-1

Celtic - Utrecht 4-2

FCSB - Fenerbahçe 1-1

Go Ahead Eagles - Braga 0-0

Genk - Malmo 2-1

Lille - Friburgo 1-0

Lione - PAOK 4-2

Ludogorets - Nizza 1-0

Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-3

Midtjylland - Dinamo Zagabria 2-0

Nottingham Forest - Ferencvaros 4-0

Panathinaikos - Roma 1-1

Stella Rossa - Celta 1-1

Stoccarda - Young Boys 3-2

Sturm Graz - Brann 1-0

Le 8 squadre già qualificate agli ottavi di finale: Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo, Roma.

