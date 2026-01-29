La Roma pareggia 1-1 in Grecia contro il Panathinaikos e strappa il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League. Nell'ultima giornata della League Phase i giallorossi, in dieci uomini per gran parte della gara a causa dell'espulsione di Mancini, riescono comunque a strappare il punto prezioso che vale l'ottavo posto con la rete di Ziolkowski. Larga vittoria per il Bologna, che chiude invece decimo e si guadagna i playoff: i rossoblu passano con un comodo 3-0 sul campo del Maccabi Tel Aviv con i gol di Rowe, Orsolini e Pobega. 

Tutti i risultati di Europa League:

Aston Villa - Salisburgo 3-2
Basilea - Viktoria Plzen 0-1 
Betis - Feyenoord 2-1
Porto - Rangers 3-1 
Celtic - Utrecht 4-2
FCSB - Fenerbahçe 1-1
Go Ahead Eagles - Braga 0-0
Genk - Malmo 2-1 
Lille - Friburgo 1-0
Lione - PAOK 4-2
Ludogorets - Nizza 1-0 
Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-3 
Midtjylland - Dinamo Zagabria 2-0
Nottingham Forest - Ferencvaros 4-0 
Panathinaikos - Roma 1-1
Stella Rossa - Celta 1-1
Stoccarda - Young Boys 3-2
Sturm Graz - Brann 1-0

Le 8 squadre già qualificate agli ottavi di finale: Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo, Roma. 
 

Sezione: News / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 23:05
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
