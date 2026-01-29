Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è il manager sportivo italiano dell'anno, secondo quanto emerge dalla ricerca di 'Sponsor Value Manager', l'approfondimento annuale dell’indagine demoscopica multiclient periodica Sponsor Value realizzata da StageUp e Ipsos Doxa che analizza la notorietà e l'apprezzamento dei manager sportivi tra gli italiani.

Marotta ha conquistato il riconoscimento totalizzando 316 punti dopo il secondo posto dell’edizione passata, precedendo Antonio Percassi, numero uno dell'Atalanta, e il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Completano la top 5 Angelo Binaghi, presidente dal 2001 della FITP il cui profilo è legato ai traguardi storici raggiunti dal tennis italiano, e il Ministro per lo Sport e i Giovani del Governo Meloni Andrea Abodi.

La figura del manager sportivo gode di una notorietà senza precedenti nel nostro Paese. Riconosce almeno un dirigente sportivo di punta l'80,7% della popolazione italiana con una forte trasversalità come dimostra il 75,6% di riconoscimento tra i giovani (fascia 18-24 anni) e l'82,7% tra i maturi (fascia 55-64 anni). La classifica di notorietà vede al primo posto, per il quinto anno consecutivo, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (noto al 61,2% degli italiani), la cui popolarità è consolidata dalla lunga e vincente gestione del club partenopeo oltre che dalla sua attività di produttore cinematografico. Seguono sul podio John Elkann, Presidente di Ferrari (52,4%), figura di riferimento della finanza e dello sport internazionale e Giuseppe Marotta (48,6%). Al quarto posto Giovanni Malagò (46,6%), presidente uscente del CONI e numero uno della Fondazione Milano Cortina, seguito da Claudio Lotito (46,2%), presidente della Lazio e Senatore della Repubblica. Tra i manager con cariche istituzionali, oltre a Malagò emergono il presidente della FIGC Gabriele Gravina (35,7%), e Gianni Infantino, presidente della FIFA (27,9%).