Buone notizie per il ct dell'Under 21 azzurra, Silvio Baldini e più in prospettiva anche per Gattuso: la prova di Filippo Mane contro l'Inter ieri sera a Dortmund ha confermato le qualità del ragazzo. Da Tuttosport arriva anche un retroscena riguardante la scorsa estate.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, l'Inter aveva sondato il giocatore per rafforzare la difesa. Mane, nato a Magenta, ha già alle spalle quattro gare da titolare con l'Under 21 dell'Italia e dopo tre presenze in Bundesliga era ieri all'esordio in Champions League.