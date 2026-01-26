Grandissima prova di forza dell’Inter Under 17 di Samir Handanovic, che ha vinto col netto punteggio di 3-1 il derby contro il Milan di Simone Baldo andato in scena al Konami Women and Youth Development Centre, valido per la sedicesima giornata del Girone B del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B. Vittoria che vale per i nerazzurri la conferma al secondo posto con 35 punti.

L'Inter, dopo aver sbloccato il risultato in avvio con il calcio di rigore trasformato da Thomas Matarrese, ha subito la rete dell’1-1 rossonero, firmata da Leonardo Colombo al 20’, prima di tornare avanti grazie al primo gol stagionale di Luca Bettelli, a segno al 43’. Nella ripresa, i padroni di casa hanno poi chiuso definitivamente i conti con la quarta rete in campionato di Kaiki Piva all’86’.

Sezione: Giovanili / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 17:09 / Fonte: Figc.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print