La Gazzetta dello Sport promuove l'arbitraggio di Istvan Kovacs: nessun problema particolare nella direzione di Dortmund-Inter.
"Al 13’ Thuram contrastato da Schlotterbeck: non c’è niente e infatti l’attaccante non protesta neanche - si legge -. Al 55’ arriva il primo giallo della partita ad Akanji per un pestone su Bensebaini. Netto il fallo di Nmecha su Mkhitaryan che causa la punizione di Dimarco che porta in vantaggio l’Inter. All’85’ Sucic dà una leggerissima ginocchiata ad Adeyemi: controllo Var rapido che conferma la decisione di Kovacs".
Sezione: Rassegna / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 09:10 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
TS - Diaby considera conclusa l'esperienza in Arabia: sì all'Inter. E il Bournemouth "sale" per Luis Henrique
Pagelle TS - Bonny e Thuram si pestano i piedi. Bisseck non ne sbaglia mezza. Insufficienza per Zielinski
Altre notizie
Giovedì 29 gen
- 11:30 CdS - Inter, che peccato: sarebbe bastato un punto in più. Ma dopo tanti flop...
- 11:16 CdS - Barella e Calhanoglu ai box: i due centrocampisti hanno lo stesso obiettivo
- 11:02 CdS - Inter-Diaby: accordo totale! Palla all'Al Ittihad. Perisic forza la mano col PSV. E Luis Henrique...
- 10:48 Pagelle CdS - Akanji e Bonny super, Dimarco il migliore, Diouf pesca il jolly
- 10:34 Incognita data per Inter-Juventus: San Siro (ufficialmente) è occupato fino al 14 febbraio, il punto
- 10:20 Capello: "La punizione di Dimarco è un capolavoro. Lui ha una capacità balistica di alto livello"
- 10:06 TS - Diaby considera conclusa l'esperienza in Arabia: sì all'Inter. E il Bournemouth "sale" per Luis Henrique
- 09:52 TS - Mane, da Dortmund ottime notizie per l'Italia. E c'è un retroscena sull'Inter
- 09:47 Diaby vuole l'Inter, telefonata con Chivu. Nelle prossime ore nuovi contatti tra club
- 09:38 Pagelle TS - Bonny e Thuram si pestano i piedi. Bisseck non ne sbaglia mezza. Insufficienza per Zielinski
- 09:24 TS - Inter, oltre la delusione: Dortmund restituisce antiche certezze europee
- 09:10 Moviola GdS - Kovacs promosso. Sucic-Adeyemi: niente rigore
- 08:56 Pagelle GdS - Dimarco come Re Mida, Bonny spreca, Diouf la chiude
- 08:42 GdS - Si ferma Barella: nel mirino del centrocampista sardo c'è la supersfida con la Juventus (come per Calhanoglu)
- 08:28 GdS - Diaby più Perisic: l'Inter ci prova! E il Bournemouth offre 30 mln per Henrique
- 08:14 GdS - Inter, vittoria ma niente ottavi: Chivu può consolarsi per un motivo
- 08:00 Senza Barella, Conte fuori dall'UCL e Mou all'orizzonte: l'Inter scrive il futuro e lo intreccia con il passato
- 00:22 Champions League, venerdì il sorteggio dei playoff: tutti i possibili accoppiamenti
- 00:20 Borussia Dortmund, Emre Can deluso: "Dura prendere così lo 0-1. Loro sono stati più maturi"
- 00:15 Bisseck: "Vittoria positiva per la nostra fiducia. Abbiamo meritato di battere il Borussia"
- 00:12 videoBorussia Dortmund-Inter 0-2, Tramontana: "Bella vittoria, Dimarco campione. Se Frattesi resta..."
- 00:06 Sky - Asllani molto vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Club al lavoro per i passaggi formali
- 00:05 Diouf: "Eravamo convinti di vincere. Ora i playoff, possiamo battere qualsiasi squadra"
- 00:03 Bisseck a ITV: "Febbraio intenso? È normale giocare tanto. Ma siamo pronti e non ci sono scuse"
- 00:00 Gli ex vice campioni d’Europa ai playoff: un decimo posto che fa rumore... degli amici
Mercoledì 28 gen
- 23:59 Chivu in conferenza: "Calcio bastardo, vittoria che ci mancava. Potrei togliermi dei sassolini, non lo farò"
- 23:58 Aleksandar Stankovic continua a volare: il serbo è protagonista assoluto del match col Marsiglia
- 23:57 Chivu a ITV: "Stasera iniezione di fiducia, abbiamo quello che meritavamo. Felice per Sommer e Diouf"
- 23:50 Borussia Dortmund-Inter, la moviola - Buona direzione di Kovacs che non influisce sulla gara
- 23:47 BVB, Kovac in conferenza: "L'Inter ha sfruttato i nostri errori, poteva finire 0-0"
- 23:38 Chivu a Sky: "Mourinho ai playoff? Penso a Nicola. Diouf ha capito quanto sia difficile vestire questa maglia"
- 23:35 Mkhitaryan a ITV: "L'anno scorso c'era un centrocampo fisso, quest'anno non sai mai chi gioca"
- 23:32 Dimarco a ITV: "Bodo o Benfica non cambia assolutamente nulla. Felice per il gol di Diouf, se lo merita"
- 23:26 Diouf a ITV: "Il gruppo mi sta aiutando tanto, peccato per i punti persi ma testa ai playoff"
- 23:24 Borussia Dortmund-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:21 Champions League, risultati e classifica finali. L'Inter sfiderà ai playoff Bodo o Benfica, Sporting o Man. City agli ottavi
- 23:14 Dimarco a Sky: "La fascia un'emozione speciale, tornato a questo livello grazie alla fiducia. Ora i playoff"
- 23:00 L'Inter chiude alla grande la League Phase di Champions: 2-0 a Dortmund, ai playoff c'è ora l'ombra Mourinho
- 22:59 Borussia Dortmund-Inter, le pagelle - Bisseck protagonista, magia Dimarco. LH cresce
- 22:57 Borussia Dortmund-Inter, Fischio Finale - Dimarco + Diouf, il Biscione rialza la testa. Vittoria prestigiosa e... amara
- 22:55 Rivivi la diretta! POST PARTITA di BORUSSIA DORTMUND-INTER, il nostro DESTINO in CHAMPIONS, PERISIC e DIABY
- 20:33 Marotta: "Non siamo in situazione di emergenza. Diaby? Il sondaggio c'è ma ad oggi le percentuali sono minime"
- 19:58 Inter Women in scioltezza alle semifinali di Coppa Italia: Ternana battuta 4-0 all'Arena Civica
- 19:48 Bergomi: "Luis Henrique dopo Buchanan, ecco l'idea dell'Inter sugli esterni. Diaby? Non è un quinto, ok da attaccante"
- 19:34 Gazzetta di Modena - Massolin, prezzo tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Udinese in vantaggio
- 19:20 La Cavese saluta Amerighi: "I nostri auguri perché raggiunga i più prestigiosi traguardi"
- 19:05 Qui Cremonese - Allenamento mattutino in vista dell'Inter tra palestra e campo: il report
- 18:50 Luis Henrique e le due facce della medaglia: soldi o campo? Una cessione senza copertura è rischiosa
- 18:35 Amoruso: "Chivu intelligente, allenatore che ci sa fare. Lo ha dimostrato anche a Parma"
- 18:21 Romano: "Inter-Diaby dipende da... PIF. Sul giocatore anche gli occhi di club inglesi. Perisic e Luis Henrique..."
- 18:07 Inter-Diaby, i destini si incrociano di nuovo? Nel 2024 segnò una doppietta ai nerazzurri in amichevole
- 17:53 Inter U23, Amerighi si presenta: "Punto di arrivo importantissimo. Dumfries il mio idolo. Obiettivi? Andare lontano ai playoff"
- 17:38 SI - Inter, tentativo per Yanis Massolin. Ma il Modena vorrebbe trattenerlo fino a giugno
- 17:30 UFFICIALE - Inter Under 23, ecco Igor Amerighi: arriva a titolo definitivo dalla Cavese
- 17:24 BVB, forfait dell'ultima ora: niente Inter per Anton, al suo posto pronto Bensebaini
- 17:10 Sky - Barella, massimo due settimane ai box: rientro tra Sassuolo e Juve. Calhanoglu e Dumfries...
- 16:56 Cirillo: "All'Inter impatto incredibile, ho giocato con Ronaldo". Poi torna sull'episodio con Materazzi
- 16:46 Blitz Inter, affondo secco per Moussa Diaby. L'ex Aston Villa ha detto sì, serve l'accordo con l'Al-Ittihad
- 16:28 Stankovic: "Inter? Onestamente non ci penso, il mio futuro ora non è importante. Al Bruges ho imparato una cosa"
- 16:14 Cremonese, il DS Giacchetta presenta Djuric: "Fiducia in lui, grande uomo e calciatore d'esperienza funzionale a noi"
- 16:00 Il pensiero di Maran: "Le gerarchie del campionato si sono delineate, in questo momento l'Inter è la favorita"
- 15:45 Caressa: "Sì, Dimarco ricorda Roberto Carlos. Spiace per Luis Henrique ma alcune maglie pesano di più"
- 15:31 Gimenez descrive il 2026 perfetto ma snobba il Milan: "L'obiettivo è recuperare al 100% e giocare il Mondiale"
- 15:17 Jeda: "Lautaro leader, Dimarco strepitoso. In attacco serve più cattiveria"
- 15:03 Cremonese, il ritorno di Djuric prima dell'Inter: "Felice di essere tornato, voglio raggiungere la salvezza"
- 14:49 GdS - Nulla di preoccupante per Barella: ecco quali partite salterà. L'obiettivo è tornare al top per un big match
- 14:35 CIES - Valore totale dei giocatori del vivaio, Inter prima tra le italiane. Esposito principale risorsa
- 14:21 Sky - Inter, nuova pretendente per Holm: il Napoli studia uno scambio con il Bologna
- 14:07 Inter, col BVB ultima chance per evitare i playoff Champions: nerazzurri avanti in quota
- 14:04 Esami strumentali per Barella, ecco l'esito. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno