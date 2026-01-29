La Gazzetta dello Sport promuove l'arbitraggio di Istvan Kovacs: nessun problema particolare nella direzione di Dortmund-Inter.

"Al 13’ Thuram contrastato da Schlotterbeck: non c’è niente e infatti l’attaccante non protesta neanche - si legge -. Al 55’ arriva il primo giallo della partita ad Akanji per un pestone su Bensebaini. Netto il fallo di Nmecha su Mkhitaryan che causa la punizione di Dimarco che porta in vantaggio l’Inter. All’85’ Sucic dà una leggerissima ginocchiata ad Adeyemi: controllo Var rapido che conferma la decisione di Kovacs".

Sezione: Rassegna / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 09:10 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
