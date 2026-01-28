Cristian Chivu, dirattamente dalla stala stampa del Signal Iduna Park, risponde così alle domande dei giornalisti presenti dopo la sfida col Borussia Dortmund, tra cui l'inviato di FcInterNews.it.

Come sarebbe ritrovare Mourinho?

"Sto pensando alla Cremonese, ci aspetta una partita importante. Siamo contenti di questa vittoria, ci dà autostima, coerenza per la nostra crescita degli ultimi due mesi. Ora penso alla Cremonese, la partita più importante di questa stagione".

Uno scontro diretto vinto, una molla per la stagione?

"Potrei togliermi dei sassolini, ma non lo faccio, tutte le partite sono importanti, conta l'atteggiamento, l'umiltà, tutti i 25 giocatori sono coinvolti, sono felice per il gol di Diouf, mi fa piacere averlo visto felice dopo il gol. Idem per Luis Henrique, per una capacità mentale che ha dimostrato. E sono felice per Sommer che con quell'uscita bassa ha fatto una grande parata sullo 0-0".

Sassolini da togliere?

"Avete sempre fatto la conta degli scontri diretti ed è la verità, mi riferivo a questa cosa, avete fatto i titoli dei giornali sugli scontri diretti, che era da tanto tempo non si vincevono queste partite. Ma noi abbiamo sempre cercato di essere dominanti, mantenendo una mentalità importante in uno stadio importante, non è mai semplice giocare qui. E mi prendo questo, non c'è niente da togliere, abbiamo sempre lavorato sodo, nonostante il calcio è talmente bastardo che toglie e dà varie cose. A questa squadra mancava una vittoria importante, spero cresca la nostra convinzione".

Rammarico per non essere tra le prime 8?

"Non dobbiamo guardare indietro, conta il presente, il futuro, quello che vogliamo essere, una volta che guardo indietro abbiamo dubbi e incertezze, ci sono bravi ragazzi che hanno una mentalità forte, nonostante le amarezze subite danno il massimo".

Ha visto come si è qualificato Mou?

"No, ma gli faccio i complimenti".