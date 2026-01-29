Prosegue il momento d'oro di Aleksandar Stanković, ieri sera mattatore assoluto con un gol e due assist nel match di Champions League stravinto dal Bruges a spese del Marsiglia 3-0: "Questa è una serata speciale - ha detto il centrocampista serbo a UEFA.com -. Abbiamo giocato molto bene come squadra e io ho segnato. Do un 10 su 10 alla nostra prestazione. Inizi a giocare a calcio da bambino e sogni serate come questa. Segnare, qualificarti e vincere il premio di 'Giocatore della Partita' è un sogno. Devo ancora metabolizzarlo".