Non solo Inter. Su Yanis Massolin del Modena ci sono anche altre due squadre del campionato italiano oltre ai nerazzurri di Chivu. Tra le pretendenti al cartellino del classe 2002 c'è anche la Fiorentina. La richiesta del Modena FC, fa sapere Sport Mediaset, è di 5 milioni bonus inclusi. Altra condizione indiscutibile dettata dagli emiliani è che il giocatore rimanga a servizio di Sottil fino al termine della stagione attuale.