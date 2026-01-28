"Milan è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni per i tifosi della Cremonese", ha detto Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, prossimo avversario dell'Inter in campionato, durante la conferenza stampa di presentazione di Milan Djuric.

"Il suo ingresso è stato ponderato nella prima fase di mercato e si è concretizzato solo nell’ultimo periodo, come spesso avviene nella sessione invernale - ha continuato il ds -. Lo consideriamo un acquisto funzionale al nostro sistema di gioco e agli altri attaccanti che abbiamo in rosa, in più il fatto che conosca già diversi compagni può essere una risorsa per agevolare il suo inserimento. Abbiamo tanta fiducia nei suoi confronti perché è un grande uomo e un giocatore di esperienza che saprà approcciarsi nel migliore dei modi per affrontare il nostro campionato".