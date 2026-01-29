Fiocco azzurro in casa De Virj. Stefan, difensore dell'Inter, festeggia la nascita di suo figlio, come annunciato attraverso Instagram dalla moglie Doina Turcanu. La curiosità è che il nome scelto è lo stesso del compagno di squadra dell'olandese, Marcus Thuram: "Benvenuto Marcus" si legge nel post pubblicato per annunciare l'arrivo del secondogenito.

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 19:15
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
