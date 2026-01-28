Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, risponde così alle domande in sala stampa dei giornalisti accreditati - tra cui l'inviato di FcInterNews - dopo la partita contro l'Inter.

Come ha visto la gara?

"La partita è stata combattuta, dal primo all'ultimo minuto. Non ci sono state molte occasioni. Abbiamo fatto qualche errore che abbiamo pagato a caro prezzo, la partita poteva finire tranquillamente 0-0. Siamo delusi per non essere riusciti a fare di più, ma ci sono i playoff che ci aspettano. Faremo lo stesso percorso della scorsa stagione".

Ci sono stati alcuni infortuni. Cosa può dirci?

"Stamattina abbiamo avuto il problema di Anton, che non stava benissimo. Per il resto sapete la situazione. Avevamo vari giocatori non presenti in panchina, Mane ha avuto crampi alla fine ma ha giocato bene e abbiamo dovuto sostituirlo. Abbiamo inserito quelli che potevamo, spero potrà giocare di nuovo Schlotterbeck".

Giocherete il ritorno in trasferta.

"Prima con i gol in trasferta era molto più importante giocare il ritorno in casa. Ora affronteremo squadre che giocheranno qui la prima partita, i playoff possono portarci comunque agli ottavi. Dobbiamo concentrarci su una partita alla volta. Peccato aver fatto soltanto un punto nelle ultime partite, ci concentreremo ora sulle prossime".

Potrete passare i playoff con questa rosa?

"La situazione è diventata questa dopo la squalifica di Svensson. La rosa è ampia ed è in grado di giocare più competizioni".

FcIN - Come hai visto l'Inter?

"L'Inter è un top team con ottimi giocatori. La partita non è stata spettacolare, ma loro l'hanno controllata con le loro armi, cosa che fanno anche in Serie A. Hanno sfruttato due piccoli errori nostri, è una grande qualità".