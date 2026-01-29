La nuova avventura professionale di Kristjan Asllani comincia con un imprevisto. Il centrocampista albanese, che dall'Inter passerà al Besiktas in prestito con diritto di riscatto, era atteso in serata in Turchia: l'appuntamento, però, è rinviato di qualche ora. Il club bianconero aveva annunciato che l'aereo con a bordo l'ex Empoli e Torino sarebbe atterrato a Istanbul alle 23:40, ma poi ha rilasciato un ulteriore aggiornamento riportato da Fanatik.

"Il volo TK1876 da Milano Malpensa all'aeroporto di Istanbul, con a bordo Kristjan Asllani, è stato cancellato a causa di un problema tecnico. Ulteriori informazioni sull'orario di arrivo saranno condivise non appena saranno definitive", il messaggio del club turco.

Sezione: Focus / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 22:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
