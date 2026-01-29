L'Inter vira con decisione su Moussa Diaby, esterno d'attacco francese dell'Al Ittihad e già ex Psg, Leverkusen e Aston Villa. "Il sondaggio c’è stato. Al momento le percentuali sono minime, l’ipotesi è remota, perché parliamo di un club che ha investito molti soldi su questo calciatore. Ma vediamo cosa succede nei prossimi giorni, senza pressioni", ha ammesso ieri lo stesso Marotta prima del calcio d'inizio di Dortmund.

Il classe 1999 ha già dato il suo assenso al trasferimento a Milano, trovando l'accordo economico con il club nerazzurro. "Perché Marotta tiene il profilo basso? Perché manca l’ok della controparte all’idea del prestito oneroso con diritto di riscatto a 35 senza alcuna condizione: come sempre dovrà arrivare il bollino d’approvazione del fondo Pif - spiega la Gazzetta dello Sport -. L’Inter spera tuttavia di chiudere, la trattativa è in corso. Tutto finito per Perisic allora? No, anche perché il Psv è uscito dalla Champions. Semplicemente Marotta e Ausilio hanno spostato il loro periscopio per non farsi trovare impreparati in caso di rifiuto del Psv".

A dire il vero, a Milano potrebbero arrivare entrambi, ma a quel punto a partire sarebbe Luis Henrique, che ha offerte da Bournemouth e Besiktas. "Gli inglesi addirittura sarebbero disposti a varare un investimento da 30 milioni per il trasferimento a titolo definitivo", conferma la rosea.