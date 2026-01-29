L'Inter e Ivan Perisic si avvicinano al nuovo matrimonio. Dopo l'eliminazione del PSV dalla Champions League, Sky Sport aggiorna sulla questione parlando di "passi avanti" per il ritorno del croato nella Milano nerazzurra. L'emittente riferisce che in queste ore sono continui i contatti tra le parti dopo che il classe '89 aveva già aperto alla nuova avventura con il Biscione. La trattativa tra l'Inter e il PSV sta entrando nella sua fase calda.

Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 17:27
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
