Fumata nera. Questo in sintesi l'esito dell'incontro pomeridiano tra gli agenti di Ivan Perisic e la dirigenza del PSV Eindhoven. La quale ha ribadito che non ha intenzione di privarsi del croato, nonostante la sua richiesta di trasferirsi all'Inter e nonostante l'eliminazione di ieri dalla Champions League. La posizione degli olandesi è chiara ed è stata ribadita al management: il classe '89 è un giocatore troppo importante per lasciarlo andare a cuor leggero e le 'Lampadine' contano ancora sul suo apporto.

Perisic ha ribadito, attraverso chi lo rappresenta, che per lui l'Inter è una squadra diversa e non avrebbe mai pensato di chiedere la cessione per un'altra destinazione. Oggi è un no, ma gli agenti rimarranno a Eindhoven anche nei prossimi giorni, provando a insistere per ottenere il via libera. La porta è stata chiusa ma la speranza è che si possa riaprire.